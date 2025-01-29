Ракетний удар по Миколаєву: росіяни били по підприємству «Іскандером»
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- Марія Хаміцевич
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8:17, 29 січня, 2025
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Увечері 28 січня близько 20:00 росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості у Миколаєві попередньо балістичною ракетою «Іскандер-М».
Внаслідок чого загинули дві працівниці підприємства 54 та 56 років, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. У результаті обстрілу частково зруйнована будівля цеху та пошкоджено адмінбудівлю.
Крім цього, вчора російська армія шість разів атакувала дронами FPV акваторію Очаківської громади. А об 11:50 вони обстрілювали FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.
Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо
Нагадаємо, увечері 28 січня в Миколаєві пролунали два вибухи.
Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.
О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.
Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.
Згодом, рятувальники повідомили, про завершення розбору завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.
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