Ракетний удар по Миколаєву: росіяни били по підприємству «Іскандером»

Увечері 28 січня близько 20:00 росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості у Миколаєві попередньо балістичною ракетою «Іскандер-М».

Внаслідок чого загинули дві працівниці підприємства 54 та 56 років, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. У результаті обстрілу частково зруйнована будівля цеху та пошкоджено адмінбудівлю.

Крім цього, вчора російська армія шість разів атакувала дронами FPV акваторію Очаківської громади. А об 11:50 вони обстрілювали FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.

Росіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції Миколаївщини Росіяни вдарили балістикою про харчовому підприємству в Миколаєві, фото: поліції Миколаївщини

Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо

Нагадаємо, увечері 28 січня в Миколаєві пролунали два вибухи.

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.

Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.

Згодом, рятувальники повідомили, про завершення розбору завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.