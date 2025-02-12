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На Миколаївщині рятувальники загасили 5 пожеж, одна виникла через падіння уламків БпЛА

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Минулої доби, 11 лютого, рятувальники у Миколаївській області десять разів виїжджали на ліквідацію пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одна з них сталася на об’єкті інфраструктури в Миколаївському районі. Причиною займання стало падіння уламків збитого безпілотника. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, інформації про постраждалих немає.

Ще чотири пожежі зафіксували в житловому секторі:

 • у селі Врадіївка Первомайського району згоріла господарча споруда на території приватного домоволодіння (18 кв. м);

 • у Миколаєві вогонь пошкодив гараж (2 кв. м);

 • у селі Новоматвіївське Миколаївського району зайнявся житловий будинок (150 кв. м);

 • у Миколаєві у квартирі багатоповерхівки загорілася газова колонка, господар загасив займання самостійно.

Також зафіксовано п’ять пожеж очерету.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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