На Миколаївщині рятувальники загасили 5 пожеж, одна виникла через падіння уламків БпЛА
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:00, 12 лютого, 2025
-
Минулої доби, 11 лютого, рятувальники у Миколаївській області десять разів виїжджали на ліквідацію пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Одна з них сталася на об’єкті інфраструктури в Миколаївському районі. Причиною займання стало падіння уламків збитого безпілотника. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, інформації про постраждалих немає.
Ще чотири пожежі зафіксували в житловому секторі:
• у селі Врадіївка Первомайського району згоріла господарча споруда на території приватного домоволодіння (18 кв. м);
• у Миколаєві вогонь пошкодив гараж (2 кв. м);
• у селі Новоматвіївське Миколаївського району зайнявся житловий будинок (150 кв. м);
• у Миколаєві у квартирі багатоповерхівки загорілася газова колонка, господар загасив займання самостійно.
Також зафіксовано п’ять пожеж очерету.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Останні новини про: Пожежі