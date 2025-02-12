На Миколаївщині зростає кількість пожеж в екосистемах
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- Марія Хаміцевич
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15:30, 12 лютого, 2025
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В Миколаївській області 11 лютого зареєстровано п’ять пожеж в екосистемах: чотири з них охопили очерет, а одна — суху рослинність на відкритій території.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За словами рятувальників, незважаючи на морозну погоду, такі випадки продовжують фіксувати, що свідчить про навмисні підпали або необережне поводження з вогнем.
Фахівці попереджають, що з потеплінням ризик подальшого зростання кількості пожеж лише збільшуватиметься.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
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