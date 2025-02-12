Через ракетний удар по Кривому Рогу пошкоджені десятки будинків, навчальні заклади та АЗС

Пошкоджена будівля після обстрілу. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Увечері 11 лютого армія країни-агресора Росії завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено 10 приватних та багатоповерхових будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

У місті пошкоджено три багатоквартирні будинки. Крім того, є руйнування інфраструктури, вибито вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі й адміністративній будівлі.

Голова ради оборони міста Олександр Вілкул уточнює, що внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 висоток і приватних будинків.

«Найголовніше — обійшлося без загиблих та постраждалих. Але внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, три навчальні заклади, бізнес-об'єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів», — йдеться в повідомленні.

Пошкоджена будівля після обстрілу. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Нагадаємо, що уночі 12 лютого російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, серед них 9-річна дівчинка.