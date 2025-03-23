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На Миколаївщині двоє людей загинули через отруєння чадним газом

У селі Богданівка мати та син загинули отруївшись чадним газом, фото: «МикВісті»У селі Богданівка мати та син загинули отруївшись чадним газом, фото: «МикВісті»

Учора, 22 березня, в селі Богданівка Вознесенського району на Миколаївщині в житловому будинку виявили тіла 66-річної жінки та її 44-річного сина.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За попередніми даними, вони загинули внаслідок отруєння продуктами горіння через несправність пічного опалення.

Інформація надійшла до Служби порятунку від співробітників поліції. Триває розслідування обставин події.

Нагадаємо, на Миколаївщині, дівчина отруїлася чадним газом. Це сталося через несправність пічки в будинку.

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