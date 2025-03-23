У Миколаївській області 24 березня очікується сильний вітер
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- Марія Хаміцевич
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20:33, 23 березня, 2025
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Український гідрометеорологічний центр попереджає про сильний вітер на території Миколаївської області 24 березня.
Про це повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За прогнозами синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Мешканців області закликають бути обережними, особливо на відкритих територіях та поблизу дерев і будівель.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненням без опадів. Синоптики прогнозують, що південно-східний вітер сягатиме 6-11 м/с.
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