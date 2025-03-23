У Миколаївській області 24 березня очікується сильний вітер

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

Український гідрометеорологічний центр попереджає про сильний вітер на території Миколаївської області 24 березня.

Про це повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За прогнозами синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Мешканців області закликають бути обережними, особливо на відкритих територіях та поблизу дерев і будівель.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненням без опадів. Синоптики прогнозують, що південно-східний вітер сягатиме 6-11 м/с.