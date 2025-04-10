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Київ вночі атакували ворожі дрони: є постраждалі та руйнування

У Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНСУ Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок нічної атаки безпілотників зафіксовані руйнування у двох районах. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

За повідомленням, внаслідок атаки зафіксували пожежі, двоє людей поранені.

Зазначається, що ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня повітряна тривога тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37). Також вона оголошувалась й з 07:01 до 07:26 через загрозу застосування ворогом балістики.

Під час нічної атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Інші ж — були втрачені або покинули повітряний простір столиці.

Через атаку дронів, як повідомляє ДСНС, постраждали два райони. У Дарницькому районі пошкоджено приватні будинки й автомобілі, знищена одна з господарчих споруд. Відомо про двох постраждалих, одна з яких отримала гостру реакцію на стрес, а інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. У Голосіївському районі горіло складське приміщення.

У Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНСУ Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНС
У Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНСУ Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНС
У Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНСУ Києві рятувальники гасили пожежі, які виникли після атаки безпілотників. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двоє зараз перебувають у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу.

У  місті внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджені 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.

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