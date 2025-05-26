У Львові затримали бізнесмена, який фігурує у корупційній справі ЖКГ Миколаєва — суд відправив його в СІЗО

Підозрюваного у корупції на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва бізнесмена Василя Процишина, директора ТОВ Науково-промислова компанія «Східно Європейський енергетичний союз», який переховувався від слідства, затримали правоохоронці.

Інформацію про це у коментарі «МикВісті» підтвердив прокурор Миколаївської обласної прокуратури Володимир Кузнєцов.

Фігуранта затримали у Львові 24 травня. До того Василь Процишин тривалий час переховувався від правоохоронних органів.

Зазначимо, що бізнесмена підозрюють у привласненні бюджетних коштів у тендерній схемі на КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» у закупівлі вуличного освітлення за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Підозрюваним у цій справі є і співробітник ГДМБ Сергій Бездольний. Зокрема момент, на якому Василь Процишин передавав так званий «відкат» комунальнику Сергію Бездольному, потрапив на камери відеоспостереження ресторану «Кіно» у центрі Миколаєва.

У Миколаїв Процишина привезли 25 травня. Вітовський районний суд відправив його під арешт із правом внесення застави у розмірі 4,9 мільйонів гривень.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освітлення із завищеною ціною.

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А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав. Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжував переховуватись від слідства.

«МикВісті» раніше повідомили про нові докази у справі — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

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Варто зазначити, що в рамках даного кримінального провадження миколаївські правоохоронці провели ряд обшуків на фірмах та підприємствах, пов’язаних із реалізацією тендерних схем КП.

Зокрема стало відомо, що обшуки пройшли в АТ «Миколаївобленерго» в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж. А також на КП «Миколаївводоканал», де підозрюють можливі розтрати на укладанні енергосервісних договорів з обслуговування об’єктів водопостачання.