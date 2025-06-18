Російський удар по Києву знищив склад видавництва: згоріли десятки тисяч книжок

Російський удар по Києву знищив склад видавництва. Фото: Facebook/Володимир Шовкошитний

Унаслідок чергового російського обстрілу Києва було повністю знищено офіс та склад видавництва «Український пріоритет». Вогонь знищив десятки тисяч книжок — понад 130 найменувань.

Про це повідомив співзасновник видавництва Володимир Шовкошитний.

Серед втраченого — наклади видань, присвячених українській історії від скіфських часів до сучасності. Шовкошитний опублікував фото спаленого складу, де залишилися лише обвуглені уламки колись повних полиць.

Видавництво «Український пріоритет» заснувала у 2011 році родина Шовкошитних. Воно спеціалізується на книгах з історії України — художніх, публіцистичних та науково-популярних. У його портфоліо — автори з України, США, Канади, Швеції, Італії, Іспанії, серед яких семеро лавреатів Шевченківської премії та дев’ятеро номінантів, академік, професори, а також авторки інтелектуальної жіночої прози.

Російський удар по Києву знищив склад видавництва. Фото: Facebook/Володимир Шовкошитний Російський удар по Києву знищив склад видавництва. Фото: Facebook/Володимир Шовкошитний

Нагадаємо, що у березні у Миколаєві пройшло офіційне відкриття першої книгарні мережі «Книгарня «Є».