Обстріл Києва 23 червня: рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару

Житловий будинок у Шевченківському районі Києва, який уранці 23 червня атакувала ракета. Фото: hromadske

У Шевченківському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку і забрала життя 9 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи — фахівці демонтують небезпечні конструкції.

«Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам — усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина — це боротьба за життя», — написав Ігор Клименко.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами й дронами Київ та область. Ворог вдарив по кількох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому.