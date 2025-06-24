Обстріл Києва 23 червня: рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару
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- Альона Коханчук
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10:12, 24 червня, 2025
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У Шевченківському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку і забрала життя 9 людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи — фахівці демонтують небезпечні конструкції.
«Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам — усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина — це боротьба за життя», — написав Ігор Клименко.
Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами й дронами Київ та область. Ворог вдарив по кількох районах столиці: Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому.
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