  • понеділок

    30 червня, 2025

  • 23.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївці поскаржились на закрите під час ракетного обстрілу укриття: «Відремонтували, щоб було зачиненим»

Під час масованої атаки ракет та дронів у ніч на 29 червня мешканці Миколаєва не змогли потрапити в укриття, яке виявилось зачиненим.

Про це житель Ігор Яковенко повідомив у Contact Center при Миколаївській міській раді.

У Миколаєві мешканці поскаржились на зачинене укриття під час нічної атаки. Фото: Ігор ЯковенкоУ Миколаєві мешканці поскаржились на зачинене укриття під час нічної атаки. Фото: Ігор Яковенко
У Миколаєві мешканці поскаржились на зачинене укриття під час нічної атаки. Фото: Ігор ЯковенкоУ Миколаєві мешканці поскаржились на зачинене укриття під час нічної атаки. Фото: Ігор Яковенко

Укриття знаходиться в школі №30 на вулиці Квітневій, 50. Попри те, що воно офіційно визначене як доступне, потрапити до нього під час тривоги не вдалося. Люди намагалися зателефонувати за вказаним номером телефону, але відповіді не отримали.

«Відремонтовано, аби бути зачиненим», — обурився миколаївець у соцмережах.

Нагадаємо, вночі 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом перебувало одне з підприємств міста.

Мер Миколаєва повідомив, що після нічної ворожої атаки на Миколаїв фахівці обстежили житловий сектор поблизу місця прильотів. У квартирах вибито вікна та пошкоджено скло на лоджіях.

Місто атакували шістьма ракетами типу «Іскандер», з яких три були касетними.

Останні новини про: Укриття

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі
У Заводському районі Миколаєва облаштували укриття в дитячому садку
У Корабельному районі Миколаєва відкрили оновлене укриття в дитячому садку
Реклама

Читайте також:

новини

Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова

Даріна Мельничук
новини

Українська інтелігенція підтримала Креміня і закликала не послаблювати інституцію мовного омбудсмена

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко

Останні новини про: Укриття

У Корабельному районі Миколаєва відкрили оновлене укриття в дитячому садку
У Заводському районі Миколаєва облаштували укриття в дитячому садку
Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

На Миколаївщині запровадять диференційовані повітряні тривоги, — Кім

Росіяни атакували Миколаївщину дроном і артилерією: пошкоджено будинок