Миколаївці поскаржились на закрите під час ракетного обстрілу укриття: «Відремонтували, щоб було зачиненим»

Під час масованої атаки ракет та дронів у ніч на 29 червня мешканці Миколаєва не змогли потрапити в укриття, яке виявилось зачиненим.

Про це житель Ігор Яковенко повідомив у Contact Center при Миколаївській міській раді.

У Миколаєві мешканці поскаржились на зачинене укриття під час нічної атаки. Фото: Ігор Яковенко У Миколаєві мешканці поскаржились на зачинене укриття під час нічної атаки. Фото: Ігор Яковенко

Укриття знаходиться в школі №30 на вулиці Квітневій, 50. Попри те, що воно офіційно визначене як доступне, потрапити до нього під час тривоги не вдалося. Люди намагалися зателефонувати за вказаним номером телефону, але відповіді не отримали.

«Відремонтовано, аби бути зачиненим», — обурився миколаївець у соцмережах.

Нагадаємо, вночі 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом перебувало одне з підприємств міста.

Мер Миколаєва повідомив, що після нічної ворожої атаки на Миколаїв фахівці обстежили житловий сектор поблизу місця прильотів. У квартирах вибито вікна та пошкоджено скло на лоджіях.

Місто атакували шістьма ракетами типу «Іскандер», з яких три були касетними.