В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн

В Одесі ексчиновницю міськради підозрюють у приховуванні майна на ₴9 млн.

В Одесі колишній начальниці одного з відділів міської ради оголосили підозру у приховуванні майна на понад 9 мільйонів гривень.

За інформацією Національної поліції, жінка не внесла до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки дані про значну частину свого майна та доходів.

Слідство вважає, що вона приховала інформацію про земельні ділянки, транспортні засоби, корпоративні права у кількох підприємствах, понад два мільйони гривень доходів, а також нерухомість, що належить їй та її синові. Загальна сума незадекларованих активів оцінюється у майже 9,5 мільйона гривень.

На початку 2025 року чиновниця звільнилася з посади. Наразі їй повідомили про підозру в навмисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. Закон передбачає за це покарання у вигляді штрафу або обмеження волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Розслідування триває.

