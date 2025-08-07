Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 22°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн

В Одесі ексчиновницю міськради підозрюють у приховуванні майна на ₴9 млн. Ілюстративне фото: Одеська меріяВ Одесі ексчиновницю міськради підозрюють у приховуванні майна на ₴9 млн. Ілюстративне фото: Одеська мерія

В Одесі колишній начальниці одного з відділів міської ради оголосили підозру у приховуванні майна на понад 9 мільйонів гривень.

За інформацією Національної поліції, жінка не внесла до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки дані про значну частину свого майна та доходів.

Слідство вважає, що вона приховала інформацію про земельні ділянки, транспортні засоби, корпоративні права у кількох підприємствах, понад два мільйони гривень доходів, а також нерухомість, що належить їй та її синові. Загальна сума незадекларованих активів оцінюється у майже 9,5 мільйона гривень.

На початку 2025 року чиновниця звільнилася з посади. Наразі їй повідомили про підозру в навмисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. Закон передбачає за це покарання у вигляді штрафу або обмеження волі з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Андрія Розова підозрюють у недостовірних даних в декларації 2022 року. Розбіжності сягнули понад шість мільйонів гривень.

Останні новини про: Одеса

Одеська область серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року
Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу
Детективи БЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Детективи БЕБ повідомили про підозру адміністраторам нелегальних гральних закладів в Одесі
Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу
Одеська область серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року

Куди піти в Миколаєві: театри, концерти, кіно й розваги для дітей

Марія Хаміцевич

Майже 70% українців підтримують завершення війни через переговори, — опитування Gallup

Острівський міст у Херсоні пошкоджений, але залишається проїзним, — Прокудін

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay