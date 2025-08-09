Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  субота

    9 серпня, 2025

  • 25.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 25.2° Мінлива хмарність

У Миколаєві чоловік побив військовослужбовця під час перевірки документів

Фото: Getty ImagesУ Миколаєві чоловік побив військовослужбовця під час перевірки документів. Фото: Getty Images

У Миколаєві 8 серпня група оповіщення одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки документів. За даними установи, він вдарив одного з військовослужбовців.

Про це повідомили у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів під час мобілізаційних заходів. У ході перевірки з’ясувалося, що він є військовозобов’язаним і перебуває у розшуку з 30 липня 2025 року.

«Було зафіксовано порушення статті «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу». Отже, підстав для відстрочки від мобілізації до лав Збройних сил України він не мав», — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, на законну вимогу пред’явити документи чоловік відреагував агресивно та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Військовослужбовці у відповідь були змушені застосувати до нього заходи фізичного впливу. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 560, право здійснити адміністративне затримання та доставку до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або об’єднаного обласного центру мобілізації надано представникам поліції», — зазначили в установі.

Подальші обставини інциденту з’ясовує керівництво Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За результатами перевірки подіям буде надано правову оцінку.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, у селі Бузьке Миколаївської області троє місцевих чоловіків із палицями напали на військових територіального центру комплектування. Один зі співробітників у відповідь кілька разів вистрілив із травматичного пістолета. Один з нападників отримав поранення ноги середньої тяжкості.

