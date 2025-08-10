Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині в морі вибухнув невідомий предмет — загинули троє людей

На Одещині в морі підірвались троє людей. Фото: НацполіціяНа Одещині в морі підірвались троє людей. Фото: Нацполіція

Через вибух, що стався у морі на Одещині 10 серпня, загинули троє відпочивальників. Інциденти трапились на курортах в Затоці та Кароліно-Бугазі. 

Про це повідомляє Одеська ОВА.

— Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне, — повідомили в ОВА.

Наразі поліцейські встановлюють обставини загибелі людей.

Зазначимо, що місцеві телеграм-канали писали, що в морі вибухнула міна, але офіційно підтверджених даних немає. Видання «Думська» стверджує, що в морі вибухнула міна, «приблизно за 50 метрів від берега».

Нагадаємо, в липні за повідомленням обласної влади Миколаївської області на узбережжі Коблевого вибухнула міна. За попередніми даними, вибух могла спричинити дика тварина.

