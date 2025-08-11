Сапери знешкодили 29,5 тисяч боєприпасів на Миколаївщині з початку війни
- Марія Хаміцевич
15:11, 11 серпня, 2025
Станом на 11 серпня рятувальники Миколаївщини вилучили та знищили 29 447 вибухонебезпечних предметів. Їх ліквідували шляхом контрольованого підриву.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що від початку робіт вже розміновано 11 985 гектарів території. Загалом до робіт з розмінування залучили 13 995 піротехніків та ідентифікаторів.
Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.
З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.
