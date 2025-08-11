Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Сапери знешкодили 29,5 тисяч боєприпасів на Миколаївщині з початку війни

На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч боєприпасів. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині знищили понад 29 тисяч боєприпасів. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 11 серпня рятувальники Миколаївщини вилучили та знищили 29 447 вибухонебезпечних предметів. Їх ліквідували шляхом контрольованого підриву.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що від початку робіт вже розміновано 11 985 гектарів території. Загалом до робіт з розмінування залучили 13 995 піротехніків та ідентифікаторів.

Фото: ДСНС МиколаївщиниФото: ДСНС Миколаївщини

Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.

З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.

