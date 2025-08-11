В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку, в квартирах заблокувало людей

В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС Одещини

Ввечері 10 серпня на вулиці Балківська в Одесі частково обвалилося перекриття горищного приміщення над сходовою кліткою на четвертому поверсі чотириповерхового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеської області.

Після обвалу були заблоковані двері мешканців квартир на четвертому поверсі. Рятувальники розблокували виходи та розпиляли небезпечні конструкції, які могли впасти. Постраждалих немає.

Раніше ми також писали, про мешканців пʼятиповерхівки в Інгульському районі Миколаєва, які стурбовані, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу аварійного підʼїзду, де вибухнув газ.

Нагадаємо, що 23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух газу. Постраждала 59-річна жінка з опіками, її госпіталізували у важкому стані. Вибух пошкодив внутрішні стіни квартири, вікна, балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі.

Після цього інциденту виконавчий комітет Миколаївської міської ради визнав аварійним перший під’їзд багатоповерхівки.