Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    11 серпня, 2025

  • 29.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 11 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 29.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку, в квартирах заблокувало людей

В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС Одещини

Ввечері 10 серпня на вулиці Балківська в Одесі частково обвалилося перекриття горищного приміщення над сходовою кліткою на четвертому поверсі чотириповерхового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Одеської області.

В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС Одещини

Після обвалу були заблоковані двері мешканців квартир на четвертому поверсі. Рятувальники розблокували виходи та розпиляли небезпечні конструкції, які могли впасти. Постраждалих немає.

В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку. Фото: ДСНС Одещини

Раніше ми також писали, про мешканців пʼятиповерхівки в Інгульському районі Миколаєва, які стурбовані, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу аварійного підʼїзду, де вибухнув газ.

Нагадаємо, що 23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух газу. Постраждала 59-річна жінка з опіками, її госпіталізували у важкому стані. Вибух пошкодив внутрішні стіни квартири, вікна, балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі.

Після цього інциденту виконавчий комітет Миколаївської міської ради визнав аварійним перший під’їзд багатоповерхівки.

Останні новини про: Одеса

В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн
Справи про аеропорт «Одеса» і місцевих криміналітетів об’єднали через проблеми з експертизою голосу, — САП
На Одещині в морі вибухнув невідомий предмет — загинули троє людей
Реклама

Читайте також:

новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
новини

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

На Одещині в морі вибухнув невідомий предмет — загинули троє людей
Справи про аеропорт «Одеса» і місцевих криміналітетів об’єднали через проблеми з експертизою голосу, — САП
В Одесі експосадовицю міськради підозрюють у приховуванні активів на ₴9 млн

Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

3 години тому

Прикордонники: Росія перекинула кілька сотень військових і техніку до Білорусі

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay