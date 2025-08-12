Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Понад 70 гектарів землі вигоріло на Миколаївщині за добу

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 11 серпня та вночі 12 серпня у Миколаївській області сталися 43 пожежі. Дві з них виникли через обстріли.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Галицинівській громаді в селі Лупареве загорілась господарська споруда та суха трава на площі 4 гектари. Пожежу загасили рятувальники.

У Куцурубській громаді через обстріл горіла будівля фермерського господарства та сухостій на площі понад 2 гектари. Вогонь ліквідували.

Більшість інших пожеж сталися в екосистемах, зокрема в Андріївському лісі. Там загорівся хвойний та листяний настил. Зазначимо, що дим від пожежі було видно навіть у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів.

Загальна площа, яку пройшов вогонь за добу, перевищила 76 гектарів.

До гасіння залучали рятувальників, місцеві пожежні команди, лісівників, фермерів та підприємців, які допомагали технікою і підвозом води.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Варто зазначити, на Миколаївщині пропонують залишити як ботанічний заказник 141 гектар території Андріївського урочища, а 1153 гектари, де ліси постраждали від пожеж, планують спиляти.

Урочище створене у 1972 році на площі 1294 гектарів для збереження лісового масиву на правому березі річки Інгульський Буг. Однак унаслідок пожеж 25 серпня 2022 року, 20 серпня та 21 серпня 2023 року,  10 і 11 серпня 2024 року на території урочища вигоріло майже 500 гектарів насаджень.

