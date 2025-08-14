У Ростові дрон влучив у житловий будинок, росіяни заявили про 13 постраждалих

Росіяни заявили, що дрон влетів у багатоповерхівку в Ростові. Фото: Shot

У російському Ростові-на-Дону стався вибух після удару безпілотника по багатоповерхівці.

Про інцидент повідомляють російські Telegram-канали Baza і Shot, пов’язані з силовиками.

За їхніми даними, дрон врізався в дах будинку. Мешканці спочатку почули характерний звук, а потім — вибух. Сигнал повітряної тривоги увімкнули вже після удару.

Спершу повідомляли про п’ятьох постраждалих, але пізніше виконуючий обов’язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що їх уже 13. Двох із них госпіталізували, решту доправляють до лікарні. Із пошкодженого будинку евакуювали 50 людей.

Російська влада звинувачує Україну, заявляючи, що дрон мав назву «Аеропракт — Летюча лисиця».

