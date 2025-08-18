Пожежі на Миколаївщині у липні завдали довкіллю збитків на понад ₴66 млн
- Світлана Іванченко
20:37, 18 серпня, 2025
У липні 2025 року екологи оцінили екологічні збитки від пожеж на Миколаївщині у понад 66,3 мільйона гривень.
За даними Державної екологічної інспекції, протягом місяця провели 33 розрахунки шкоди довкіллю, спричиненої займаннями після обстрілів.
Зазначається, що вогонь охопив понад 22 гектари екосистем, а також пошкодив інфраструктуру на площі майже 9,3 тисячі квадратних метрів.
Унаслідок пожеж в атмосферу потрапило понад 21 тисяча тонн викидів, більша частина з яких діоксид вуглецю.
«Ворог б’є не лише по інфраструктурі, а й по природі: страждають ліси, поля, вода та повітря. Кожна атака має довгострокові наслідки для довкілля та здоров’я людей», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що РФ атакувала Миколаївщину дронами, через що загорілась ферма, пошкоджені будинки.
