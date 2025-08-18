Пожежі на Миколаївщині у липні завдали довкіллю збитків на понад ₴66 млн

Пожежа у Миколаївській області. Ілюстративне фото: ДСНС

У липні 2025 року екологи оцінили екологічні збитки від пожеж на Миколаївщині у понад 66,3 мільйона гривень.

За даними Державної екологічної інспекції, протягом місяця провели 33 розрахунки шкоди довкіллю, спричиненої займаннями після обстрілів.

Зазначається, що вогонь охопив понад 22 гектари екосистем, а також пошкодив інфраструктуру на площі майже 9,3 тисячі квадратних метрів.

Унаслідок пожеж в атмосферу потрапило понад 21 тисяча тонн викидів, більша частина з яких діоксид вуглецю.

«Ворог б’є не лише по інфраструктурі, а й по природі: страждають ліси, поля, вода та повітря. Кожна атака має довгострокові наслідки для довкілля та здоров’я людей», — йдеться у повідомленні.

