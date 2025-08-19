Російські обстріли Херсонщини: пошкоджені десятки будинків, є поранені
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:25, 19 серпня, 2025
-
Упродовж доби російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонської області. Поранені шестеро мирних жителів.
Про це 19 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Снаряди влучили у житлові квартали, пошкодили дві багатоповерхівки, 22 приватні будинки, автобус та автомобілі. Постраждала також критична і соціальна інфраструктура.
Крім цього, минулої доби російські війська атакували і Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.
