Російські обстріли Херсонщини: пошкоджені десятки будинків, є поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонської області. Поранені шестеро мирних жителів.

Про це 19 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Снаряди влучили у житлові квартали, пошкодили дві багатоповерхівки, 22 приватні будинки, автобус та автомобілі. Постраждала також критична і соціальна інфраструктура.

Крім цього, минулої доби російські війська атакували і Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.