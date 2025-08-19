Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Російські обстріли Херсонщини: пошкоджені десятки будинків, є поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонської області. Поранені шестеро мирних жителів.

Про це 19 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Снаряди влучили у житлові квартали, пошкодили дві багатоповерхівки, 22 приватні будинки, автобус та автомобілі. Постраждала також критична і соціальна інфраструктура.

Крім цього, минулої доби російські війська атакували і Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.

Зеленський заявив, що питання територій обговорюватиме з Путіним
«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у найближчі два тижні, — канцлер Німеччини
Росіяни били по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій

