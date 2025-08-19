Школи та садки Миколаївського району перевірили та знайшли недоліки
- Світлана Іванченко
15:22, 19 серпня, 2025
Школи та садочки Миколаївського району виявилися не повністю готовими до нового навчального року. Перевірки показали проблеми з водопостачанням, харчоблоками та медоглядами персоналу.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Обстеження тривали з 1 по 15 серпня у восьми громадах. Зокрема, Очаківській, Новоодеській, Первомайській, Ольшанській, Куцурубській, Коблівській, Мішково-Погорілівській та Степівській. Загалом оглянули 58 закладів: 36 шкіл та 22 дитячі садки.
Під час перевірки виявили низку проблем, серед яких:
- недостатнє забезпечення якісною питною водою;
- застаріле або відсутнє кухонне та холодильне обладнання у харчоблоках;
- відсутність гарячої води в їдальнях, медкабінетах та санвузлах;
- несвоєчасне проходження медоглядів персоналом;
- недотримання вимог до організації харчування та затвердження сезонного меню;
- порушення санітарних правил, необхідних для запобігання інфекціям та харчовим отруєнням.
За результатами перевірки органам місцевого самоврядування направили рекомендації щодо усунення недоліків і приведення закладів у відповідність до чинних норм.
Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.
