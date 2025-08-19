Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Школи та садки Миколаївського району перевірили та знайшли недоліки

Школи та садочки Миколаївського району виявилися не повністю готовими до нового навчального року. Перевірки показали проблеми з водопостачанням, харчоблоками та медоглядами персоналу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Обстеження тривали з 1 по 15 серпня у восьми громадах. Зокрема, Очаківській, Новоодеській, Первомайській, Ольшанській, Куцурубській, Коблівській, Мішково-Погорілівській та Степівській. Загалом оглянули 58 закладів: 36 шкіл та 22 дитячі садки.

Школи та садки Миколаївського району перевірили та знайшли недоліки. Фото: ДержпродспоживслужбиШколи та садки Миколаївського району перевірили та знайшли недоліки. Фото: Держпродспоживслужби

Під час перевірки виявили низку проблем, серед яких:

  • недостатнє забезпечення якісною питною водою;
  • застаріле або відсутнє кухонне та холодильне обладнання у харчоблоках;
  • відсутність гарячої води в їдальнях, медкабінетах та санвузлах;
  • несвоєчасне проходження медоглядів персоналом;
  • недотримання вимог до організації харчування та затвердження сезонного меню;
  • порушення санітарних правил, необхідних для запобігання інфекціям та харчовим отруєнням.

За результатами перевірки органам місцевого самоврядування направили рекомендації щодо усунення недоліків і приведення закладів у відповідність до чинних норм.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині народилось 95 дітей: серед них одна двійня
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток
Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах
Реклама

Читайте також:

новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток
На Миколаївщині народилось 95 дітей: серед них одна двійня

У антикорупційному департаменті Миколаєва відповіли на критику щодо непублічності Плану доброчесності

Миколаївський дитсадок із 2018 року ремонтує фірма-фігурант скандалів та корупційних справ

2 години тому

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay