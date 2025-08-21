Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни

Російські військові на території окупованої Кінбурнської коси, літо 2024 року. Фото: ТАССРосійські військові на території окупованої Кінбурнської коси, літо 2024 року. Фото: ТАСС

Під час обговорення ймовірного обміну територіями з Росією президент України Володимир Зеленський заявив, що війська мають вийти з окупованої Кінбурнської коси у Миколаївській області.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, пише Главком.

Президент говорив з медіа про утримання прикордонних ділянок на Сумщині та Харківщині. А пізніше уточнив щодо Миколаївщини зауваживши, що Кінбурнську косу армія РФ використовує як плацдарм для блокування українського виходу до моря.

— Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, «рускіе» їх не отримають, і, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки прикордонні, де вони зараз є. В сьогоднішніх реаліях це питання часу, — кілька місяців — і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі — не хочеться воєнної перспективи — але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас, — сказав Володимир Зеленський

Зазначимо, що 17 квітня у Парижі посланець президента США Стів Віткофф представив європейським посадовцям пропозицію США щодо припинення російсько-української війни. Вона містила, зокрема, пункт про вихід російських військ з тимчасово-окупованої Кінбурнської коси, яка частково входить до адміністративних меж Миколаївської області.

Кінбурнська коса — це єдина окупована частина Миколаївської області. Наявність там російських військ, у тому числі, є причиною відсутності можливості судноплавства в акваторії морпорту Миколаєва. Також саме з Кінбурну росіяни щоденно обстрілюють Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.  

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

  • село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

  • село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

  • село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.

