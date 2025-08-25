За добу у Миколаєві та області сталося сім пожеж: горіли квартири, гараж і сауна

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 24 серпня, та вночі 25 серпня на території Миколаївської області сталося сім пожеж. П’ять із них виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Миколаєві зафіксували чотири випадки:

на вулиці Пограничній загорілась кухня у квартирі дев’ятиповерхівки. Ймовірна причина — порушення правил безпеки при користуванні газовими приладами;

на вулиці Південній у квартирі загорілися речі, господар сам загасив вогонь ще до приїзду рятувальників;

на вулиці Терасній горіла дерев’яна альтанка та суха трава на подвір’ї приватного будинку, площа пожежі склала 60 квадратних метрів;

у Матвіївці зайнялася сауна на приватній території, згоріло 20 квадратних метрів.

У селі Веселинове Вознесенського району загорівся дах літньої кухні та гараж. Площа пожежі — 30 квадратних метрів.

Ще два займання сталися на відкритих територіях — у селі Полігон Миколаївського району та у місті Снігурівка. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Постраждалих немає.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.