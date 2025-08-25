Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині чоловік отримав поранення, намагаючись просвердлити снаряд

Зенітний снаряд. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України у Сумській областіЗенітний снаряд. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України у Сумській області

25 серпня до Ізмаїльської міської лікарні госпіталізували чоловіка з осколковими пораненнями після того, як він намагався просвердлити зенітний снаряд.

За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської райдержадміністрації, чоловік знайшов снаряд від зенітної установки, що не розірвався, та намагався розібрати його вдома. Внаслідок цього боєприпас здетонував у його руках. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості.

Оперативний штаб нагадує мешканцям про правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

— Ні в якому разі не наближайтеся і не торкайтеся потенційно вибухонебезпечних предметів, а також негайно повідомляйте про небезпечні знахідки відповідні служби, — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у полі на Миколаївщині місцеві знайшли шість артилерійських снарядів калібру 120 міліметрів.

