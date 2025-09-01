Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У серпні з Херсонської громади евакуювали майже 3 тисячі людей

У мікрорайоні Корабел в прифронтовому Херсоні, який місцеві називають Островом, триває масштабна евакуація місцевих жителівУ мікрорайоні Корабел в прифронтовому Херсоні, який місцеві називають Островом, триває масштабна евакуація місцевих жителів

Протягом серпня з територій Херсонської громади, де діє обов’язкова евакуація, вдалося вивезти ще 2 837 мешканців, серед яких 134 дитини та 180 людей з інвалідністю.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, з грудня 2022 року по 28 серпня 2025-го з громади евакуаційними автобусами та потягами до більш безпечних регіонів України доставили вже понад 41 тисячу людей, серед них — більше 5 тисяч дітей та 500 маломобільних мешканців.

Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 208 евакуйованих, ще 31 пацієнт із мікрорайону Корабел розміщений у медичних закладах.

Водночас процес евакуації ускладнюють нестача броньованого транспорту, пошкодження наявних авто, атаки ворожих дронів та дистанційне мінування території.

— Попри це, евакуація триває. Закликаю всіх, хто перебуває у «червоних» зонах, скористатися можливістю виїхати, адже це питання безпеки та збереження життя! — наголосив Ярослав Шанько.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на серпень у Херсонській громаді через обстріли російських військ пошкоджено понад 8 тисяч об’єктів.

Понад 2 тис. першачків розпочнуть навчання у Херсонській області: більшість — онлайн
У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій
На Херсонщині обстріляли 35 населених пунктів: загинула людина, десятки поранених
