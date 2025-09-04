Daewoo Lanos, Tesla та Ford Transit: у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі

У Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Удень 3 вересня в Миколаєві на перехресті вулиць Троїцька та Андрія Шептицького зіткнулися одразу три автомобілі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Миколаївської області.

За попередніми даними слідства, водій Daewoo Lanos зіткнувся з Tesla, яка після удару виїхала на зустрічну смугу та врізалася у Ford Transit. Від потужного удару фургон перекинувся.

Унаслідок аварії травмувалися водії транспортних засобів. Двоє постраждалих були госпіталізовані, тоді як власник Daewoo відмовився від допомоги медиків.

У Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Поліція встановлює всі обставини автопригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

