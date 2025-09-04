Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Daewoo Lanos, Tesla та Ford Transit: у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі

у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіУ Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Удень 3 вересня в Миколаєві на перехресті вулиць Троїцька та Андрія Шептицького зіткнулися одразу три автомобілі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Миколаївської області.

За попередніми даними слідства, водій Daewoo Lanos зіткнувся з Tesla, яка після удару виїхала на зустрічну смугу та врізалася у Ford Transit. Від потужного удару фургон перекинувся.

Унаслідок аварії травмувалися водії транспортних засобів. Двоє постраждалих були госпіталізовані, тоді як власник Daewoo відмовився від допомоги медиків.

у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіУ Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області
у Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіУ Миколаєві на перехресті зіткнулося одразу три автомобілі. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Поліція встановлює всі обставини автопригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що  Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід водію мікроавтобуса, підозрюваного у смертельній ДТП у Баштанському районі.

