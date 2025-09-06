За добу на Миколаївщині сталась 21 пожежа: горіли дачні будинки, суха трава і автомобіль

Пожежі на Миколаївщині 5-6 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 5 вересня та вночі 6-го у Миколаївській області зафіксовано 21 пожежу, дві з яких виникли внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок російського удару по відкритій території Галицинівської громади в селі Лупареве загорілася суха трава та кущі, а також пошкоджено три дачні будинки. Вогнеборці ліквідували займання площею один гектар.

Згодом російські FPV-дрони атакували Очаків, що спричинило пожежу сухостою. Рятувальники загасили вогонь на площі 1000 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.

Серед інших пожеж:

у другій половині дня загорівся автомобіль ВАЗ 2112 під час руху на автошляху поблизу села Загальна Користь Бузької громади Баштанського району. Площа займання склала 3 квадратних метри;

вночі рятувальники загасили пожежу дерев’яного приміщення на дачній ділянці «Лазурне» Веснянської громади, площею 10 квадратних метри. Причини обох пожеж з’ясовуються.

Переважна більшість випадків — це займання сухої трави, сміття, пожнивних залишків та чагарників на відкритих територіях. Загалом за добу зафіксовано 18 таких пожеж на площі понад 23 гектари.

Вогнеборці вберегли від пожеж 4 житлові будинки, 3 господарські споруди, 3 автотракторні техніки та 18 вуликів.

Нагадаємо, за минулу добу у Миколаївській області сталося 19 пожеж, 15 із них — на відкритих територіях. Горіла суха трава, очерет та сміття.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року та станом на середину серпня, сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.