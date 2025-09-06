Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    6 вересня, 2025

  • 25.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 25.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Миколаївщині сталась 21 пожежа: горіли дачні будинки, суха трава і автомобіль

Пожежі на Миколаївщині 5-6 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 5-6 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 5 вересня та вночі 6-го у Миколаївській області зафіксовано 21 пожежу, дві з яких виникли внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок російського удару по відкритій території Галицинівської громади в селі Лупареве загорілася суха трава та кущі, а також пошкоджено три дачні будинки. Вогнеборці ліквідували займання площею один гектар.

Згодом російські FPV-дрони атакували Очаків, що спричинило пожежу сухостою. Рятувальники загасили вогонь на площі 1000 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.

Серед інших пожеж:

  • у другій половині дня загорівся автомобіль ВАЗ 2112 під час руху на автошляху поблизу села Загальна Користь Бузької громади Баштанського району. Площа займання склала 3 квадратних метри;
  • вночі рятувальники загасили пожежу дерев’яного приміщення на дачній ділянці «Лазурне» Веснянської громади, площею 10 квадратних метри. Причини обох пожеж з’ясовуються.

Переважна більшість випадків — це займання сухої трави, сміття, пожнивних залишків та чагарників на відкритих територіях. Загалом за добу зафіксовано 18 таких пожеж на площі понад 23 гектари.

Вогнеборці вберегли від пожеж 4 житлові будинки, 3 господарські споруди, 3 автотракторні техніки та 18 вуликів.

Нагадаємо, за минулу добу у Миколаївській області сталося 19 пожеж, 15 із них — на відкритих територіях. Горіла суха трава, очерет та сміття.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року та станом на середину серпня, сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу ліквідували 17 пожеж: горіла суха трава та будинок
У лісах Миколаївщини облаштують ще три рекреаційні пункти з альтанками та мангалами за ₴6,2 млн
На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: горіли поля, будинки і магазин
Реклама

Читайте також:

новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: горіли поля, будинки і магазин
У лісах Миколаївщини облаштують ще три рекреаційні пункти з альтанками та мангалами за ₴6,2 млн
На Миколаївщині за добу ліквідували 17 пожеж: горіла суха трава та будинок

Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

7 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay