На Миколаївщині за добу сталося 19 пожеж: горіли поля, будинки і магазин

Рятувальники Миколаївщини за добу ліквідували 19 пожеж. Фото: ДСНСРятувальники Миколаївщини за добу ліквідували 19 пожеж. Фото: ДСНС

На Миколаївщині зберігається спекотна та суха погода, яка разом із недотриманням правил пожежної безпеки призводить до численних займань.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За минулу добу сталося 19 пожеж, 15 із них — на відкритих територіях. Горіла суха трава, очерет та сміття. У селі Бессарабка Коблівської громади займання пожнивних залишків охопило площу 4 гектари. Загалом вогонь знищив близько 10 гектарів територій.

Серед інших випадків:

  • у селі Березанка вогонь пошкодив покрівлю літньої кухні, господарчу споруду та суху траву на території приватного домоволодіння. Рятувальники загасили пожежу на площі близько 1000 квадратних метрів;
  • у Снігурівці горів продовольчий магазин і складське приміщення на площі 40 квадратних метрів, вогонь загасили;
  • у Миколаєві двічі займалася їжа на плиті, господарі самостійно загасили вогонь до прибуття рятувальників.

Слід зазначити, що на Миколаївщині від початку року та станом на середину серпня, сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік.

