На Миколаївщині збили сім дронів: уламки спричинили пожежі сухостою

Рятувальники ліквідовують пожежу в полі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 7 вересня сили ППО збили сім ворожих дронів-камікадзе «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків у Баштанському та Миколаївському районах зайнялася суха трава і чагарники. Рятувальники ліквідували займання на площах 10 гектарів та 300 квадратних метрів Постраждалих немає.

Загалом протягом доби на території області зафіксовано 14 пожеж: п'ять у житловому секторі, дві — внаслідок обстрілів, ще сім — в екосистемах. Горіли суха трава, сміття та чагарники на площі понад 9 гектарів.

У Миколаєві рятувальники загасили пожежу балкона в п’ятиповерхівці та вивели з квартири 67-річного власника. Він відмовився від госпіталізації. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати від знищення житловий будинок, квартиру та господарчу споруду.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.