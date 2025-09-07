Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 26.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 26.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині збили сім дронів: уламки спричинили пожежі сухостою

Рятувальники ліквідовують пожежу в полі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідовують пожежу в полі. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 7 вересня сили ППО збили сім ворожих дронів-камікадзе «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів. 

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків у Баштанському та Миколаївському районах зайнялася суха трава і чагарники. Рятувальники ліквідували займання на площах 10 гектарів та 300 квадратних метрів Постраждалих немає.

Загалом протягом доби на території області зафіксовано 14 пожеж: п'ять у житловому секторі, дві — внаслідок обстрілів, ще сім — в екосистемах. Горіли суха трава, сміття та чагарники на площі понад 9 гектарів.

У Миколаєві рятувальники загасили пожежу балкона в п’ятиповерхівці та вивели з квартири 67-річного власника. Він відмовився від госпіталізації. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати від знищення житловий будинок, квартиру та господарчу споруду.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

FPV-дрони били по двох громадах Миколаївщини за добу
Росіяни за добу атакували чотири громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та автомобіль
Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок
Реклама

Читайте також:

новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок
Росіяни за добу атакували чотири громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та автомобіль
FPV-дрони били по двох громадах Миколаївщини за добу

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду

РФ обстріляла Україну рекордною кількістю дронів та ракет: сили оборони збили 751 ціль

4 години тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay