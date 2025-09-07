У порту на Одещині сталася масштабна пожежа. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Вчора, 6 вересня, у місті Чорноморськ виникло загорання транспортної стрічки на території порту.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

У співпраці вогнеборці, добровольці та пожежна охорона порту локалізували та ліквідували пожежу на площі 300 метрів квадратних. Обійшлося без постраждалих.

Причина займання наразі встановлюється.

У порту на Одещині сталася масштабна пожежа. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку на місто Одеса та обласні населені пункти, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло.