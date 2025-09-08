Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    8 вересня, 2025

  • 28.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та COVID-19: чотири пацієнти в реанімації

У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області за останні три тижні стрімко зросла кількість випадків ГРВІ та COVID-19. За період з 1 по 7 вересня захворіли 2554 людини, з них 521 випадок COVID-19. Порівняно з позаминулим тижнем, кількість хворих зросла на 46%.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Особливо зросла захворюваність серед дітей — на 52% (1153 випадки), серед дорослих — на 42% (1401 випадок).

Хоча кількість випадків зростає, показники по області все ще на 51,5% нижче епідемічного порогу.

У самому місті Миколаєві COVID-19 за тиждень виявили у 257 осіб, що майже в 1,6 разів більше, ніж позаминулого тижня.

Всього до лікарень на Миколаївщині госпіталізували 202 особи, з них 105 з COVID-19. До реанімаційних відділень потрапили 4 пацієнти. Окрім цього минулого тижня зареєстровано два летальних випадки серед людей 65+, які не були вакциновані проти грипу та COVID-19.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у 2025 році в Україні значно зросла захворюваність на кір — майже в 10 разів порівняно з минулим роком.

Останні новини про: Медицина

Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів
У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки
У Миколаєві працюють п’ять «віконець життя» для новонароджених
Реклама

Читайте також:

новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
новини

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук
новини

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві працюють п’ять «віконець життя» для новонароджених
У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки
Захворюваність на кір в Україні у 2025 році зросла в 10 разів

У комісії ДЖКГ пропонують «омолодити» 64 дерева вздовж тротуара Панченка, обрізавши їх корені

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

1 година тому

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay