На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та COVID-19: чотири пацієнти в реанімації

У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області за останні три тижні стрімко зросла кількість випадків ГРВІ та COVID-19. За період з 1 по 7 вересня захворіли 2554 людини, з них 521 випадок COVID-19. Порівняно з позаминулим тижнем, кількість хворих зросла на 46%.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Особливо зросла захворюваність серед дітей — на 52% (1153 випадки), серед дорослих — на 42% (1401 випадок).

Хоча кількість випадків зростає, показники по області все ще на 51,5% нижче епідемічного порогу.

У самому місті Миколаєві COVID-19 за тиждень виявили у 257 осіб, що майже в 1,6 разів більше, ніж позаминулого тижня.

Всього до лікарень на Миколаївщині госпіталізували 202 особи, з них 105 з COVID-19. До реанімаційних відділень потрапили 4 пацієнти. Окрім цього минулого тижня зареєстровано два летальних випадки серед людей 65+, які не були вакциновані проти грипу та COVID-19.

