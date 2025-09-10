Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Вінниччині у вбивстві школярів підозрюють їхнього колишнього вчителя

Підозрюваний у вбивстві дітей. Фото Офіс генпрокурораПідозрюваний у вбивстві дітей у Вінницькій області. Фото: Офіс генпрокурора

У місті Шаргород Вінницької області загинули двоє підлітків — учні 10 та 11 класу. Їм завдали смертельних ножових поранень. За підозрою в убивстві поліція затримала їхнього 23-річного колишнього вчителя.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, вранці 10 вересня чоловік, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово завдав їм колото-різаних проникаючих поранень в область шиї. Діти внаслідок травмування померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

Особи потерпілих установлені — це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею. Шаргородська міська рада уточнила, що загиблі — Владислав Бевза та Микола Білик.

Правоохоронці затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився місцевий житель — колишній вчитель постраждалих. Мотиви нападника нині невідомі. Нині готується повідомлення про підозру й клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Міський голова Шаргорода Володимир Барецький назвав великою трагедією смертельний напад на школярів. У місті оголосили дводенну жалобу.

Нагадаємо, 8 вересня у Приморському районі Одеси завідувачка одного з гуртожитків виявила біля будівлі дитину без ознак життя.

Пізніше 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку, затримали.

