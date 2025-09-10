Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    10 вересня, 2025

  • 23.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пограбував, бо відмовився далі працювати: на Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця

На Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця, якого підозрюють у нападі на працівника. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіНа Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця, якого підозрюють у нападі на працівника. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

8 вересня у селі Чумаки Веснянської громади правоохоронці затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі та пограбуванні свого найманого працівника.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, до них звернувся 42-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що роботодавець побив його та пограбував.

За попередніми даними, на початку вересня потерпілий погодився допомогти по господарству підозрюваному, бо той пообіцяв зарплатню вище, ніж на попередньому місці роботи. Згодом роботодавець почав доручати більше завдань, ніж було обумовлено, після чого працівник відмовився продовжувати роботу.

За словами правоохоронців, дорогою додому на таксі його зупинили роботодавець та невстановлений спільник. Вони нібито витягли чоловіка з автомобіля, побили, після чого відібрали телефон і 8 тисяч гривень.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуально Кодексу України та вилучили речові докази.

На Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця, якого підозрюють у нападі на працівника. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіНа Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця, якого підозрюють у нападі на працівника. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Слідчі за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили роботодавцю про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — «Грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв, віддавши півмільйона черещ краплі для очей.

Реклама

Читайте також:

новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Цьогоріч у Миколаєві нарахували 5500 безпритульних собак

Туристичний збір в Україні за півроку сягнув ₴142,6 млн — Миколаїв отримав лише ₴810 тис

2 години тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay