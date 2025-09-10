Пограбував, бо відмовився далі працювати: на Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця

На Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця, якого підозрюють у нападі на працівника. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

8 вересня у селі Чумаки Веснянської громади правоохоронці затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі та пограбуванні свого найманого працівника.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, до них звернувся 42-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що роботодавець побив його та пограбував.

За попередніми даними, на початку вересня потерпілий погодився допомогти по господарству підозрюваному, бо той пообіцяв зарплатню вище, ніж на попередньому місці роботи. Згодом роботодавець почав доручати більше завдань, ніж було обумовлено, після чого працівник відмовився продовжувати роботу.

За словами правоохоронців, дорогою додому на таксі його зупинили роботодавець та невстановлений спільник. Вони нібито витягли чоловіка з автомобіля, побили, після чого відібрали телефон і 8 тисяч гривень.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуально Кодексу України та вилучили речові докази.

На Миколаївщині поліцейські затримали роботодавця, якого підозрюють у нападі на працівника. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Слідчі за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили роботодавцю про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — «Грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві пенсіонерка стала жертвою шахраїв, віддавши півмільйона черещ краплі для очей.