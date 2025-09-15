Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Обстріл складів нафтопродуктів на Одещині спричинив екологічні збитки на майже ₴95 млн

Обстріл складів нафтопродуктів на Одещині завдав майже 95 мільйонів збитків. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки обстрілу складів нафтопродуктів на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Внаслідок російської атаки в Одеській області, 18 серпня, пошкоджено склади нафтопродуктів азербайджанської компанії та приватні будинки. Збитки, завдані довкіллю, фахівці оцінили майже у 95 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що фахівці провели обстеження території та зафіксовано засмічення площею 3 590 метрів квадратних.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Обстріл складів нафтопродуктів на Одещині завдав майже 95 мільйонів збитків. Фото: ДержекоінспекціяНаслідки обстрілу складів нафтопродуктів на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, в серпні російські війська атакувала дронами-камікадзе газорозподільну станцію в Ізмаїльському районі Одеської області. 

