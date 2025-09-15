Обстріл складів нафтопродуктів на Одещині спричинив екологічні збитки на майже ₴95 млн
- Даріна Мельничук
18:51, 15 вересня, 2025
Внаслідок російської атаки в Одеській області, 18 серпня, пошкоджено склади нафтопродуктів азербайджанської компанії та приватні будинки. Збитки, завдані довкіллю, фахівці оцінили майже у 95 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Зазначається, що фахівці провели обстеження території та зафіксовано засмічення площею 3 590 метрів квадратних.
Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.
Нагадаємо, в серпні російські війська атакувала дронами-камікадзе газорозподільну станцію в Ізмаїльському районі Одеської області.
Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено припортову та паливно-енергетичну інфраструктуру, а також виробничі приміщення. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.
