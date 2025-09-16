Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста»

На Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста». Фото: поліція Херсонської областіНа Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста». Фото: поліція Херсонської області

Ввечері,15 вересня, на в’їзді до Дар’ївки Херсонської області автомобіль міжнародної гуманітарної організації «Червоний Хрест» потрапив під атаку з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждали двоє працівників організації.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області, тяжкі поранення отримала 56-річна жінка: її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, пораненням ока та опіками обличчя. 53-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, опік обличчя та поранення шиї. Сам автомобіль зазнав значних пошкоджень.

На Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста». Фото: поліція Херсонської області
На Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста». Фото: поліція Херсонської областіНа Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста». Фото: поліція Херсонської області

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що за добу з 15 по 16 вересня Росія обстріляла 30 населених пунктів на Херсонщині. Внаслідок цього загинуло двоє людей, шестеро — поранені.

