На Херсонщині під час атаки росіян постраждали представники «Червоного хреста»
- Ірина Олехнович
14:20, 16 вересня, 2025
Ввечері,15 вересня, на в’їзді до Дар’ївки Херсонської області автомобіль міжнародної гуманітарної організації «Червоний Хрест» потрапив під атаку з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждали двоє працівників організації.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області, тяжкі поранення отримала 56-річна жінка: її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, пораненням ока та опіками обличчя. 53-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, опік обличчя та поранення шиї. Сам автомобіль зазнав значних пошкоджень.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що за добу з 15 по 16 вересня Росія обстріляла 30 населених пунктів на Херсонщині. Внаслідок цього загинуло двоє людей, шестеро — поранені.
Останні новини про: Війна в Україні
