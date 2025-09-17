Два приміські поїзди на Миколаївщині тимчасово курсуватимуть за скороченими маршрутами

На Миколаївщині два приміські поїзди тимчасово курсуватимуть за скороченими маршрутами. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 18 та 19 вересня два приміські поїзди курсуватимуть за скороченими маршрутами через ремонт залізничної сигналізації після обстрілу.

Про це повідомили у Telegram «Укрзалізниця: приміські поїзди».

За скороченими маршрутами курсуватимуть:

№6332 Колосівка — Кропивницький (замість Колосівка — Знамʼянка).

№6333 Кропивницький — Колосівка (замість Знамʼянка — Колосівка).

Інформацію про курсування приміських поїздів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, російська атака по енергетичній інфраструктурі «Укрзалізниці» вранці 17 вересня спричинила збої у русі поїздів. Зокрема, на чотири години затримується потяг Краматорськ — Херсон, який прямує через Миколаїв.

Пізніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кулеба заявив, що російські війська атакували дронами об’єкти залізничної інфраструктури, намагаючись вивести з ладу підстанції, які забезпечують роботу залізничної мережі.