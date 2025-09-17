Два приміські поїзди на Миколаївщині тимчасово курсуватимуть за скороченими маршрутами
- Даріна Мельничук
20:02, 17 вересня, 2025
У Миколаївській області 18 та 19 вересня два приміські поїзди курсуватимуть за скороченими маршрутами через ремонт залізничної сигналізації після обстрілу.
Про це повідомили у Telegram «Укрзалізниця: приміські поїзди».
За скороченими маршрутами курсуватимуть:
- №6332 Колосівка — Кропивницький (замість Колосівка — Знамʼянка).
- №6333 Кропивницький — Колосівка (замість Знамʼянка — Колосівка).
Інформацію про курсування приміських поїздів можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, російська атака по енергетичній інфраструктурі «Укрзалізниці» вранці 17 вересня спричинила збої у русі поїздів. Зокрема, на чотири години затримується потяг Краматорськ — Херсон, який прямує через Миколаїв.
Пізніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кулеба заявив, що російські війська атакували дронами об’єкти залізничної інфраструктури, намагаючись вивести з ладу підстанції, які забезпечують роботу залізничної мережі.
