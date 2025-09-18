Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    18 вересня, 2025

У Миколаєві двоє підлітків вкрали гроші з касового апарата у «Казці»

поліцейські викрили двох підлітків, які вкрали гроші з касового апарата у «Казці». Фото: НацполіціяПоліцейські викрили двох підлітків, які вкрали гроші з касового апарата у «Казці». Фото: Нацполіція

У дитячому містечку «Казка» двоє неповнолітніх хлопців за допомогою лома зламали двері до касових приміщень та викрали апарат із понад 9 тисячами гривень.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області, заява про крадіжку надійшла вранці 18 вересня від працівників «Казки».

За даними слідства, вночі підлітки проникли на територію комплексу та винесли касовий апарат вартістю близько 4 тисяч гривень і понад 9 тисяч гривень готівкою. Хлопців зафіксували камери системи «Безпечне місто», що допомогло поліцейським швидко встановити їх місцеперебування.

Упродовж години правоохоронці з’ясували особи крадіїв. Ними виявилися місцеві жителі віком 13 і 14 років. Після крадіжки підлітки викинули лом неподалік, а частину грошей витратили.

Поліцейські вилучили частину викрадених коштів і лом як речові докази та повернули їх представникам «Казки».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». Питання про оголошення підозри 14-річному хлопцю наразі вирішується. За дії молодшого, з огляду на його вік, відповідатимуть батьки.

Поліцейські викрили двох підлітків, які вкрали гроші з касового апарата у «Казці». Фото: Нацполіція
Поліцейські викрили двох підлітків, які вкрали гроші з касового апарата у «Казці». Фото: НацполіціяПоліцейські викрили двох підлітків, які вкрали гроші з касового апарата у «Казці». Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Первомайську поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці гаманця з приміщення дитячого садка.

Apple Pay