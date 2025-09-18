У Миколаєві двоє підлітків вкрали гроші з касового апарата у «Казці»
Даріна Мельничук
19:08, 18 вересня, 2025
У дитячому містечку «Казка» двоє неповнолітніх хлопців за допомогою лома зламали двері до касових приміщень та викрали апарат із понад 9 тисячами гривень.
Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області, заява про крадіжку надійшла вранці 18 вересня від працівників «Казки».
За даними слідства, вночі підлітки проникли на територію комплексу та винесли касовий апарат вартістю близько 4 тисяч гривень і понад 9 тисяч гривень готівкою. Хлопців зафіксували камери системи «Безпечне місто», що допомогло поліцейським швидко встановити їх місцеперебування.
Упродовж години правоохоронці з’ясували особи крадіїв. Ними виявилися місцеві жителі віком 13 і 14 років. Після крадіжки підлітки викинули лом неподалік, а частину грошей витратили.
Поліцейські вилучили частину викрадених коштів і лом як речові докази та повернули їх представникам «Казки».
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». Питання про оголошення підозри 14-річному хлопцю наразі вирішується. За дії молодшого, з огляду на його вік, відповідатимуть батьки.
Нагадаємо, у Первомайську поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці гаманця з приміщення дитячого садка.
