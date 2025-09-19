Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    19 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 19 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.9° Переважно ясно

Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки

Наслідки обстрілів у Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковНаслідки обстрілів у Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 18 вересня та вночі 19 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Берислав, Гаврилівка, Надіївка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Велетенське, Антонівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Дослідне, Розлив, Зорівка, Софіївка, Ромашкове, Білозерка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Червоний Маяк, Черешеньки та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили пʼять приватних будинків.

Нагадаємо, ввечері 18 вересня в Миколаївській області сили ППО знищили два безпілотники Shahed 131/136.

«Доїдають після інших»: у Миколаєві батьки ліцею Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

