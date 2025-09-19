Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки

Наслідки обстрілів у Херсоні, серпень 2025 року. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 18 вересня та вночі 19 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Берислав, Гаврилівка, Надіївка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Велетенське, Антонівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Дослідне, Розлив, Зорівка, Софіївка, Ромашкове, Білозерка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Червоний Маяк, Черешеньки та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили пʼять приватних будинків.

Нагадаємо, ввечері 18 вересня в Миколаївській області сили ППО знищили два безпілотники Shahed 131/136.