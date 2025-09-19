Через пожежі будинків на Миколаївщині загинув чоловік і постраждала жінка

У Микоївській області через пожежі в будинках загинув чоловік та постраждала жінка. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 18 вересня та вночі 19 вересня у Миколаївській області сталися дві пожежі в житлових будинках.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Уночі 19 вересня в Центральному районі Миколаєва рятувальники під час гасіння житлового будинку виявили тіло загиблого 59-річного чоловіка. У приміщенні загорівся диван та речі домашнього вжитку на площі близько 5 квадратних метрів.

Крім того, вдень 18 вересня у Первомайську під час пожежі будинку постраждала 81-річна власниця. Жінка самостійно вийшла із задимленого приміщення, але її госпіталізували з підозрою на отруєння димом. Вогнеборці загасили пожежу на площі 6 квадратних метрів. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.

За добу також сталося чотири пожежі сухостою та сміття, які рятувальники ліквідували у різних районах області.

Нагадаємо, 17 вересня, підрозділи ДСНС Миколаївської області загасили 23 пожежі. Як повідомляють рятувальники, шість пожеж сталися у приватному секторі.