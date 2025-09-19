На Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс

На Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий комплекс. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаївському районі правоохоронці знищили переносний протитанковий ракетний комплекс, залишений російською армією .

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, 18 вересня мешканці одного з сіл Горохівської громади виявили на земельній ділянці підозрілий предмет та одразу повідомили про знахідку.

На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції. Після огляду вони встановили, що місцеві натрапили на ворожий протитанковий ракетний комплекс першої категорії вибухонебезпечності. Озброєння цієї категорії здатне спричинити масштабні руйнування та становить безпосередню загрозу життю людей навіть під час транспортування.

На Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий комплекс. Фото: поліція Миколаївщини

З огляду на високий ризик, правоохоронці вирішили знищити комплекс на місці, ліквідувавши його шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що в Україні з початку повномасштабної війни від вибухонебезпечних предметів постраждали майже тисяча людей, серед яких 112 дітей.