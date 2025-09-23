На Миколаївщині через пожежі горіли дачні будинки, автомобіль та суха трава

У Миколаївській області через пожежу горіли дачні будинки. Ілюстраційне фото: ДСНС

Учора 22 вересня у Миколаївській області сталося 16 пожеж. Серед них — дві внаслідок обстрілів, одна на транспорті та 12 на відкритих територіях і в приватному секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На відкритих територіях згоріло понад 7 гектарів сухої трави, чагарників та очерету.

Внаслідок обстрілів у Галицинівській громаді виникла пожежа дачних будинків та сухої трави. Постраждалих немає.

Крім того, дві пожежі сталися у житловому секторі. В одному з магазинів зафіксували коротке займання електропроводки без подальшого поширення вогню. В іншому випадку на кухні квартири багатоповерхівки зайнявся рушник, який господар вчасно загасив.

Також була пожежа автомобіля на території приватного подвір’я в селі Кавуни Арбузинської громади. Господар встиг самостійно ліквідувати займання на початковій стадії.

Нагадаємо, у Миколаєві в мікрорайоні Ракетне Урочище спалахнула масштабна пожежа очерету. За даними ДСНС, через сильний вітер полум’я швидко поширилося відкритою місцевістю та підійшло впритул до приватного сектору.