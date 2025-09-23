На Миколаївщині через пожежі горіли дачні будинки, автомобіль та суха трава
- Даріна Мельничук
11:06, 23 вересня, 2025
Учора 22 вересня у Миколаївській області сталося 16 пожеж. Серед них — дві внаслідок обстрілів, одна на транспорті та 12 на відкритих територіях і в приватному секторі.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
На відкритих територіях згоріло понад 7 гектарів сухої трави, чагарників та очерету.
Внаслідок обстрілів у Галицинівській громаді виникла пожежа дачних будинків та сухої трави. Постраждалих немає.
Крім того, дві пожежі сталися у житловому секторі. В одному з магазинів зафіксували коротке займання електропроводки без подальшого поширення вогню. В іншому випадку на кухні квартири багатоповерхівки зайнявся рушник, який господар вчасно загасив.
Також була пожежа автомобіля на території приватного подвір’я в селі Кавуни Арбузинської громади. Господар встиг самостійно ліквідувати займання на початковій стадії.
Нагадаємо, у Миколаєві в мікрорайоні Ракетне Урочище спалахнула масштабна пожежа очерету. За даними ДСНС, через сильний вітер полум’я швидко поширилося відкритою місцевістю та підійшло впритул до приватного сектору.
