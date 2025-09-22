Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків

У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНС

У Миколаєві в мікрорайоні Ракетне Урочище спалахнула масштабна пожежа очерету. За даними ДСНС, через сильний вітер полум’я швидко поширилося відкритою місцевістю та підійшло впритул до приватного сектору.

Вогонь охопив близько одного гектара території, частково перекинувшись на присадибні ділянки місцевих жителів.

У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНСУ Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНС
У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНСУ Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНС
У Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНСУ Миколаєві горить очерет: вогонь наблизився до житлових будинків. Фото: ДСНС

Зазначається, що гасіння ускладнює відсутність під’їзних шляхів до будинків — рятувальникам доводиться прокладати довгі рукавні лінії або використовувати підручні засоби.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи. За повідомленням вогнеборців, ситуація контрольована, проте ліквідація займання ще триває.

Нагадаємо, вдень 21 вересня та вночі 22 вересня у Миколаївській області сталися 14 пожеж.

