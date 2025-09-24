Гранатомет за ₴10 тис.: на Херсонщині чоловіка підозрюють у продажі зброї

На Херсонщині правоохоронці затримали жителя Бериславського району, якого підозрюють у продажі зброї. За даними слідства, чоловік продав ручний гранатомет за 10 тисяч гривень.

Про це повідомили в Нацполіції Херсонщини.

на Херсонщині чоловіка підозрюють у продажі зброї. Фото: Нацполіція на Херсонщині чоловіка підозрюють у продажі зброї. Фото: Нацполіція

Оперативники з’ясували, що 58-річний підозрюваний шукав покупців зброї. Його затримали після продажу ручного гранатомету.

Під час обшуку в нього вилучили корпуси гранат, запали, тротил і понад 200 набоїв до автоматичної зброї. За словами підозрюваного, боєприпаси він нібито знайшов на покинутих позиціях російських військових під час окупації району.

на Херсонщині чоловіка підозрюють у продажі зброї. Фото: Нацполіція на Херсонщині чоловіка підозрюють у продажі зброї. Фото: Нацполіція на Херсонщині чоловіка підозрюють у продажі зброї. Фото: Нацполіція

Чоловіку вже повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років тюрми.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконне зберігання зброї.