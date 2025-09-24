  • середа

    24 вересня, 2025

  • 18°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 18° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Варшаві чоловік напав на польську активістку, яка заступилася за літню українку в автобусі

У Варшаві чоловік напав на польську активістку, яка заступилася за літню українку в автобусі. Фото: соцмережі Зенобію ЖачекУ Варшаві чоловік напав на польську активістку, яка заступилася за літню українку в автобусі. Фото: соцмережі Зенобію Жачек

У Варшаві агресивний пасажир автобуса напав на польську активістку Зенобію Жачек, яка заступилася за літню жінку з України. Інцидент стався після того, як чоловік почав ображати українку через її мову та національність.

Про це пише видання TVN24.

— Він безупинно кричав одне й те саме до літньої жінки — про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці повинні забиратися геть з Польщі і багато інших ганебних речей, — розповіла сама активістка у коментарі для Sistry.

За словами Зенобії Жачек конфлікт був неспровокований. Вона просто спробувала зупинити нападника, який ображав літню українку за те, що вона заговорила рідною мовою. 

— Сказала йому, що він не представляє усіх поляків. Запитала, хто він узагалі такий, аби вирішувати, кому бути у Польщі, а кому — ні. Для мене важливо було показати, що не всі поляки так думають, — наголосила вона

У відповідь чоловік почав ображати її та вдарив головою у ніс. На опублікованих у соцмережах відео видно, як він погрожує Жачек та її партнерці, яка знімала увесь конфлікт.

— Я встала між ним і нею, щоб він не міг вирвати телефон. І тоді він наблизився і вдарив мене головою у ніс. Одразу ж потекла кров, — пригадала Зенобія Жачек.

За словами активістки, попри повний автобус, ніхто з пасажирів не втрутився.

— Всі дивились у телефони й вдавали, ніби нічого не відбувається. Якби хтось просто перегородив йому шлях, нападу могло б не статися, — розказала вона.

Поліція вже відкрила провадження та отримала записи як від свідків, так і з камер спостереження в автобусі. За інформацією Жачек, нападника вже затримано, а його агресивна поведінка раніше помічалася й в інших місцях Варшави.

Активістка вважає, що напади на українців у Польщі стають тривожною тенденцією:

Реклама

— Мені здається, що з кожним днем я дедалі частіше чую про таке. Це не лише у транспорті. Навіть у поліклініці можна почути, що «українці не працюють» чи «їздять на дорогих машинах». Хоча це повна нісенітниця, — підкреслила жінка.

Вона переконана, що ворожі наративи та ненависть до українців підживлюється, як і ззовні — Росією, так і всередині деякими політиками-популістами.

Попри напад, Жачек каже, що не шкодує про свій вчинок.

— Я не погоджуюся з тим, аби нашу країну показували такою. Я пишаюся, що у моєму районі люди говорять різними мовами. І не приймаю того, щоб когось переслідували лише через те, що він говорить іншою мовою, — наголосила активістка.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що майже 53% поляків проти підтримки вступу України до НАТО.

Останні новини про: Польща

До Києва з візитом прибув міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
У Польщі планують перевірити майже чотири тисячі укриттів
Туск: ми будемо збивати усі об'єкти, які порушать повітряний простір Польщі
Реклама

Читайте також:

новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Польща

Туск: ми будемо збивати усі об'єкти, які порушать повітряний простір Польщі
У Польщі планують перевірити майже чотири тисячі укриттів
До Києва з візитом прибув міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

7 годин тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні