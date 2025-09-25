У Миколаєві через пожежі горів автобус, тераса ресторану та сміттєві контейнери

Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 24 та вночі 25 вересня на території Миколаївської області сталося 31 пожежа у житловому секторі та на відкритих територіях.

За даними Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, п’ять загорянь зафіксували на транспорті.

Увечері в Миколаєві загорівся моторний відсік пасажирського автобуса Mercedes-Benz на площі 5 квадратних метрів. Також горіли легкові автомобілі Volkswagen Passat, Kia Cerato та ВАЗ 21043. Ще один автомобіль ВАЗ 2103 загасили власники до прибуття рятувальників. Причини загорянь встановлюються.

Крім цього, у Миколаєві горіли меблі на терасі закладу харчування. Пожежу ліквідували на площі 3 квадратних метри.

Реклама

Також у різних районах міста згоріли шість пластикових сміттєвих контейнерів. Окремо зафіксовано займання сміття у закинутій будівлі в Миколаєві та на території приватного домоволодіння в селі Петрово-Солониха Веснянської територіальної громади.

У селі Щасливка Доманівської громади на площі 35 квадратних метрів горіла покрівля літньої кухні. Вогонь вчасно зупинили, житловий будинок і господарська споруда не постраждали.

У Миколаєві також сталося коротке замикання електрощитової на сходовій клітці дев’ятиповерхового житлового будинку, але пожежі не виникло.

Загалом за два дні рятувальники ліквідували 13 пожеж сухої рослинності, чагарників і пожнивних залишків на площі понад 12 гектарів у різних районах області.

Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, Учора, 23 вересня, у Центральному районі Миколаєва рятувальники загасили пожежу покрівлі приватного житлового будинку площею 60 квадратних метрів.