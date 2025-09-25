  • четвер

    25 вересня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві через пожежі горів автобус, тераса ресторану та сміттєві контейнери

Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 24 та вночі 25 вересня на території Миколаївської області сталося 31 пожежа у житловому секторі та на відкритих територіях.

За даними Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, п’ять загорянь зафіксували на транспорті.

Увечері в Миколаєві загорівся моторний відсік пасажирського автобуса Mercedes-Benz на площі 5 квадратних метрів. Також горіли легкові автомобілі Volkswagen Passat, Kia Cerato та ВАЗ 21043. Ще один автомобіль ВАЗ 2103 загасили власники до прибуття рятувальників. Причини загорянь встановлюються.

Крім цього, у Миколаєві горіли меблі на терасі закладу харчування. Пожежу ліквідували на площі 3 квадратних метри.

Реклама

Також у різних районах міста згоріли шість пластикових сміттєвих контейнерів. Окремо зафіксовано займання сміття у закинутій будівлі в Миколаєві та на території приватного домоволодіння в селі Петрово-Солониха Веснянської територіальної громади.

У селі Щасливка Доманівської громади на площі 35 квадратних метрів горіла покрівля літньої кухні. Вогонь вчасно зупинили, житловий будинок і господарська споруда не постраждали.

У Миколаєві також сталося коротке замикання електрощитової на сходовій клітці дев’ятиповерхового житлового будинку, але пожежі не виникло.

Загалом за два дні рятувальники ліквідували 13 пожеж сухої рослинності, чагарників і пожнивних залишків на площі понад 12 гектарів у різних районах області.

Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 24-25 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, Учора, 23 вересня, у Центральному районі Миколаєва рятувальники загасили пожежу покрівлі приватного житлового будинку площею 60 квадратних метрів.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині через пожежі горіли дачні будинки, автомобіль та суха трава
Підпалив авто сусіда після сварки: на Баштанщині затримали підозрюваного
Через пожежі на Миколаївщині горів будинок, сарай та суха трава
Реклама

Читайте також:

новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Через пожежі на Миколаївщині горів будинок, сарай та суха трава
Підпалив авто сусіда після сварки: на Баштанщині затримали підозрюваного
На Миколаївщині через пожежі горіли дачні будинки, автомобіль та суха трава

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Борг у понад ₴1 млрд: «Миколаївоблтеплоенерго» чекає на виконання обіцянки президента виплатити різницю в тарифах

3 години тому

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди

Головне сьогодні