Через пожежі на Миколаївщині горів будинок, сарай та суха трава

Пожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Учора, 23 вересня, на території Миколаївської області сталися пожежі у житловому секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Центральному районі Миколаєва рятувальники загасили пожежу покрівлі приватного житлового будинку площею 60 квадратних метрів.

Також у селі Веселинове Вознесенського району загасили пожежу нежитлової будівлі на площі 70 квадратних метрів, а в селі Миколаївка Миколаївського району загасили пожежу сараю площею 8 квадратних метрів.

Крім того, у Миколаєві сталося коротке замикання електромережі автомобіля Mazda 626 без подальшого горіння.

На відкритих територіях зафіксовано 12 випадків займання сухої трави, чагарників, очерету, пожнивних залишків і сміття. Пожежі гасили у Костянтинівській, Березанській, Шевченківській, Очаківській, Степівській територіальних громадах Миколаївського району, Південноукраїнській громаді Вознесенського району, Снігурівській та Березнегуватській громадах Баштанського району, Кам’яномостівській громаді Первомайського району, а також у Миколаєві.

Загалом вогнем знищено понад 7 гектарів рослинності. Причини пожеж встановлюються.

Пожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 23 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 22 вересня у Миколаївській області сталося 16 пожеж. Серед них — дві внаслідок обстрілів, одна на транспорті та 12 на відкритих територіях і в приватному секторі.

