Клуб

Чернишов перебуває в Україні і не ухиляється від слідства, — НАБУ

В НАБУ заявили, що Олексій Чернишов перебуває в Україні і не ухиляється від слідства. Ілюстративне фото: Олексій ЧернишовВ НАБУ заявили, що Олексій Чернишов перебуває в Україні і не ухиляється від слідства. Ілюстративне фото: Олексій Чернишов

Колишній віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди, перебуває в Україні й не ухиляється від слідства.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі «Української правди».

— За моєю інформацією, наразі Чернишов перебуває в Україні. Він не ухиляється від слідства, як мені відомо, — сказав Семен Кривонос.

За його словами, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Чернишова виконувати низку умов: з’являтися на виклики слідчого та не залишати територію України без дозволу. Водночас електронний браслет ексчиновнику не призначили.

— У нас були випадки, коли посадовці, перебуваючи на стадії судового розгляду або на етапі досудового розслідування, до яких не застосовували електронні браслети, опинилися за кордоном. Я сподіваюсь, що в даному випадку (йдеться про справу Чернишова, — прим.) такого не буд, — зазначив директор НАБУ.

Справа Чернишова

Раніше, Чернишов назвав порушене проти нього кримінальне провадження безпідставним і заявив, що підозра є надуманою. 

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, обраний раніше Чернишову. Апеляції подавали як його захист, так і сторона обвинувачення.

Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова. 

Згодом за Олексія Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Крім того, раніше Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.

