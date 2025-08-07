Чернишов заявив, що справа проти нього «повністю вигадана» та пояснив свій виїзд за кордон

Олексій Чернишов назвав справу проти себе «повністю вигаданою». Ілюстративне фото: Facebook

Колишній віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов назвав порушене проти нього кримінальне провадження безпідставним і заявив, що підозра є надуманою.

У коментарі hromadske він зазначив, що його виїзд за межі України був плановим і відбувався до того, як йому повідомили про будь-які слідчі дії чи підозру.

Чернишов наголосив, що не мав наміру ухилятися від слідства і не отримував жодних попереджень, ні офіційних, ні неофіційних, щодо майбутніх процесуальних дій.

За його словами, його попередні закордонні поїздки мали офіційний характер і були регулярними.

— Це були регулярні поїздки — два-три рази на місяць, офіційно, прозоро. До мого останнього відрядження я не був повідомлений ані формально, ані неформально про жодні підозри або слідчі дії. Тому всі заяви про моє нібито «неповернення» є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство, — зазначив Олексій Чернишов.

Колишній посадовець також наголосив, що має намір захищати своє ім’я та репутацію в правовий спосіб.

— Я продовжуватиму захищати свою честь, ім’я та правду у законний спосіб. Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу — йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку. Щодо обраного мені запобіжного заходу — я не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства, — сказав Олексій Чернишов.

Тим часом у четвер, 7 серпня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, обраний раніше Чернишову. Апеляції подавали як його захист, так і сторона обвинувачення.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди. За версією НАБУ, він неправомірно отримав знижку на квартири на суму 14,5 мільйона гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд призначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень для віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Згодом за Олексія Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.

Крім того, раніше Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від займаної посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро України.