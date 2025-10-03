На Одещині перед судом постане матір, яку звинувачують у вбивстві 9-місячної доньки. Фото: Нацполіція

В Одеській області перед судом постане жінка, яку обвинувачують у вбивстві власної дев’ятимісячної доньки. За даними слідства, жінка задушила дитину через те, що та плакала.

Про це повідомили у поліції Одещини.

Зазначається, що подія сталася на початку травня. Спершу 43-річна жителька Яськівської громади повідомила правоохоронцям про раптову смерть немовляти, однак експертиза встановила, що причиною стало удушшя. Судово-психологічне дослідження підтвердили, що жінка усвідомлювала свої дії та була осудною.

Нині вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини, що передбачає до 15 років тюрми або довічним позбавленням волі.

У жінки також є чотирирічна донька, яка зараз перебуває під опікою бабусі.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 3 травня в Одеському районі затримали жінку, яку підозрювали у вбивстві дев’ятимісячної доньки.