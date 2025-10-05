Масована атака РФ: «Кинджали», «Калібри» та дрони вдарили по Львівщині й Франківщині

Наслідки атак РФ в Запоріжжі 5 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

У ніч проти неділі, 5 жовтня, російські війська запустили по Україні безпілотники та ракети різних типів. У різних регіонах, зокрема, західних, пролунали вибухи.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася ще звечора — російські війська запускали дрони хвилями, після чого у повітря піднялися бомбардувальники Ту-95 та винищувачі МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» і Х-101.

Орієнтовний маршрут російських дронів та ракет 5 жовтня 2025 року. Інфографіка: Мonitorwar

Більшість повітряних цілей прямували у напрямку Львівщини. У Львові мешканці чули звуки прольоту дронів і роботу протиповітряної оборони, а згодом — серію гучних вибухів.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що частина Львова залишилася без електропостачання — зокрема райони Рясне та Левандівка. У мережі з’явилися відео, на яких видно стовпи чорного диму над містом.

Крім того, за його словами у Львові горить індустріальний парк Sparrow.

— Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці, — написав Андрій Садовий.

У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Фото: Андрій Садовий

Крім того, вибухи чули й на Івано-Франківщині та Рівненщині.

Голова Івано-Франківської обладміністрації Світлана Онищук о 8:21 повідомила, що в регіоні працюють підрозділи протиповітряної оборони. Вона закликала жителів не виходити з дому та перебувати у безпечних місцях.

Через атаку на захід України Польща підняла в повітря винищувачі своїх і союзних сил НАТО, а також привела в готовність системи ППО та радіолокаційного спостереження, повідомили в оперативному командуванні польських Збройних сил.

У цей же час потужних ударів зазнало Запоріжжя. За словами голови ОВА Івана Федорова, по місту влучили щонайменше десять ракет, внаслідок чого одна людина загинула, дев’ять — поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки й автівки. Без світла залишилися понад 73 тисячі абонентів.

Наслідки атак РФ в Запоріжжі 5 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

За попередніми даними моніторингових каналів, атака в ніч проти неділі стала однією з наймасованіших від початку осені. Росія задіяла понад 700 дронів різних типів, до 50 крилатих ракет «Х-101» і «Калібр» з бомбардувальників Ту-95МС та ракетоносіїв у Чорному морі, а також дві аеробалістичні ракети «Кинджал» із літаків МіГ-31К.

Нагадаємо, що у суботу, 4 жовтня, російська армія сім разів FPV-дронами атакувала території Очаківської та Куцурубської громад Миколаївського району.